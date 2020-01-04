Лавров и глава МИД КНР обсудили гибель Сулеймани и неприемлемость силового воздействия в отношениях государств

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопрос гибели иранского генерала Касема Сулеймани.

В ходе беседы стороны подтвердили неприемлемость подобных сложившейся ситуаций, когда в международных отношениях имеет место применение силовых методов воздействия.

«Министры подтвердили неприемлемость применения силы в нарушение Устава ООН и необходимость уважения всеми странами суверенитета и территориальной целостности государств», - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Также Лавров и Ван И подтвердили намерение тесно взаимодействовать по повестке дня Совета Безопасности ООН.

Напомним, иранский генерал Сулеймани погиб в пятницу, 3 января, в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада. Президент исламской республики Хасан Роухани заявил, что убив генерала Корпуса стражей Исламской революции, американские власти совершили тяжкое преступление, которое Тегеран никогда не забудет.