Эрдоган провел переговоры с главами Ирана и Ирака после убийства генерала Сулеймани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с лидером Ирана Хасаном Роухани и президентом Ирака Берхемом Салихом. Главы государств обсудили ситуацию в регионе, сложившуюся после убийства командующего силами спецопераций Корпуса Стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани. Кроме того, президенты затронули тему двусторонних отношений, сообщает агентство Anadolu.

Генерал Сулеймани, командующий спецназом «Аль-Кудс», был ликвидирован в ходе операции Пентагона. Автомобиль, в котором находился высокопоставленный иранский военный расстрелял американский беспилотник. Инцидент произошел в районе международного аэропорта в Багдаде.

Мировое сообщество незамедлительно отреагировало на случившееся. В российском МИДе убийство генерала назвали авантюрным шагом, который приведет к обострению ситуации в регионе. Заявления схожей тональности сделал Генсек ООН Антониу Гутерриш, который призвал лидеров Ирана и США к сдержанности и напомнил о недопустимости развязывания новой войны в Персидском заливе.

На фоне заявлений официального Тегерана о мести США, а также многотысячных антиамериканских акций протеста, глава Белого дома Дональд Трамп не исключил дальнейших шагов, в случае ответной агрессии в адрес Соединенных Штатов или их союзников.