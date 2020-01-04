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СМИ: суд арестовал подозреваемую в вымогательстве у Никаса Сафронова женщину

Егор Левин
17:54 04.01.2020
Вместе с главной подозреваемой также арестована ее подруга, которая предположительно является ее сообщницей.
СМИ: суд арестовал подозреваемую в вымогательстве у Никаса Сафронова женщину
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress

Таганский суд Москвы арестовал на два месяца Марину Рудницкую, которая подозревается в вымогательстве в отношении известного художника Никаса Сафронова. Сообщается, что женщина требовала у него около полумиллиона рублей.

Вместе с Рудницкой на тот же срок была арестована ее подруга Татьяна Морозова, которая предположительно является ее сообщницей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным следствия, Рудницкая голословно обвинила Сафронова в изнасиловании и угрожала ему выступить с заявлением на телевидении, если он не заплатит ей 500 тысяч рублей. После этого художник самостоятельно обратился в полицию.

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