СМИ: суд арестовал подозреваемую в вымогательстве у Никаса Сафронова женщину

Таганский суд Москвы арестовал на два месяца Марину Рудницкую, которая подозревается в вымогательстве в отношении известного художника Никаса Сафронова. Сообщается, что женщина требовала у него около полумиллиона рублей.

Вместе с Рудницкой на тот же срок была арестована ее подруга Татьяна Морозова, которая предположительно является ее сообщницей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным следствия, Рудницкая голословно обвинила Сафронова в изнасиловании и угрожала ему выступить с заявлением на телевидении, если он не заплатит ей 500 тысяч рублей. После этого художник самостоятельно обратился в полицию.