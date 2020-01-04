Ирак ограничил деятельность американских военных на территории своей страны

Власти Ирака решили ограничить деятельность американских военных на территории своей страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Как рассказал РИА Новости официальный представитель командующего ВС Ирака Абдель Карим Халяф, ранее солдаты США могли работать только с разрешения иракской стороны, но после «такого удара в спину» их деятельность будет ограничена.

Также Халяф заявил, что в настоящее время в Ираке проводится расследование на предмет того, кто мог располагать данными о перемещениях убитого генерала и его сопровождения. Допрошены, по словам собеседника агентства, будут все, кто мог иметь информацию внутри аэропорта в Багдаде.

Ранее работу своей тренировочной миссии в Ираке приостановил НАТО. В североатлантическом альянсе заявили, что это связано с ростом нестабильности в стране после убийства Сулеймани.

Генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани погиб в пятницу, 3 января, в результате ракетного удара ВС США по аэропорту Багдада.