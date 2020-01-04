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Минск заявил об оформлении контракта на поставку нефти из России

Ян Брацкий
17:27 04.01.2020
Белорусская сторона подчеркнула, что объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, позволит обеспечить стабильную работу НПЗ страны.
Минск заявил об оформлении контракта на поставку нефти из России
© Фото: Globallookpress

Москва и Минск приступили к оформлению необходимых документов по поставкам первой партии российской нефти в Белоруссию по цене без премии поставщикам. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы концерна «Белнефтехим».  

«Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года», - говорится в сообщении пресс-службы концерна.

Ранее состоялся телефонный разговор глав правительств России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе сотрудничество в энергетической сфере.

В последний день уходящего года «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» подписали допсоглашения о продлении газовых поставок. На одной из последних встреч с президентом России Владимиром Путиным белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск рассчитывает приобрести у Москвы около 20 миллиардов кубометров газа.

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