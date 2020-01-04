В России могут скорректировать возраст вступления в брак

В России может быть скорректирован брачный возраст. Соответствующий законопроект разрабатывает Минюст. Документ призван уточнить основания, по которым несовершеннолетние россияне смогут сочетаться узами брака.

Инициатива включена в план законодательной работы российского правительства и должна скорректировать положения Семейного кодекса к декабрю. При этом не уточняется, в какую сторону законодатели планируют корректировать возраст.

На федеральном уровне единый список причин, допускающих ранние браки, пока не установлен. Регионы вправе снижать возрастную планку молодоженов по своему усмотрению.

Например, органы местного самоуправления имеют право в исключительном порядке сочетать браком лиц, достигших шестнадцатилетнего возраста. Как правило, под уважительными причинами подразумевается беременность будущей супруги, или призыв жениха в армию.