Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Индонезия уходит под воду: число жертв масштабного наводнения превысило 50 человек

Иван Линдеманн
16:36 04.01.2020
Без крыши над головой остались более 170 тысяч человек, в регионе отключено электричество.
© Видео: seungyouncloud, saifulanswer, Reuters, Twitter © Фото: Agung Fatma Putra, Globallookpres

В результате наводнений и оползней, начавшихся в районе индонезийской столицы Джакарты 31 декабря 2019 года, погибли по меньшей мере 53 человека, еще один числится пропавшим без вести. Об этом сообщается на сайте Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям.

В пострадавшем районе проходит массовая эвакуация. Свои дома покинули уже более 400 тысяч жителей.

По последнем данным, в Джакарте без крыши над головой остались более 170 тысяч человек. Их временно разместили в убежищах.

Многие районы города до сих пор остаются под водой. На некоторых улицах уровень воды достигает 2 метров. Спасатели и техника со стихией не справляются. Их работу осложняют плохие погодные условия и грязевые оползни.

В регионе продолжаются поисково-спасательные работы, а сотрудники экстренных служб пытаются восстановить электроснабжение.

Обильные осадки выпали в столице Индонезии 31 декабря 2019 года. Ливни продолжились на следующий день и не прекращаются до сих пор.  По прогнозам синоптиков, сильный дождь в регионе будет идти еще несколько дней.

Это наводнение в Индонезии является самым сильным с 2007 года. Стихия уже нанесла стране ущерб в 1,15 миллиарда долларов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.01.2020, 14:00
В «Нафтогазе» раскрыли подробности мирового соглашения с «Газпромом»
Дата04.01.2020, 13:16
Космические войска России в 2019 году обнаружили все пуски ракет в зоне своей ответственности
Дата04.01.2020, 12:45
Путин поручил правительству оказать содействие в проведении Универсиады-2023 в Екатеринбурге
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата03.01.2020, 14:30
Танки Северного флота Т-80БВМ примут участие в параде Победы
Дата04.01.2020, 17:23
Опубликованы уникальные исторические снимки дивизии особого назначения имени Дзержинского
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:59 В стране и мире
Эрдоган провел переговоры с главами Ирана и Ирака после убийства генерала Сулеймани
17:54 В стране и мире
СМИ: суд арестовал подозреваемую в вымогательстве у Никаса Сафронова женщину
17:50 В стране и мире
Ирак ограничил деятельность американских военных на территории своей страны
17:27 В стране и мире
Минск заявил об оформлении контракта на поставку нефти из России
17:23 Вопросы истории
Опубликованы уникальные исторические снимки дивизии особого назначения имени Дзержинского
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Сайт призывной службы США рухнул из-за дезинформации о третьей мировой войне
Видео
Орудия «адского огня»: что обнаружили сирийские военные после освобождения деревни Эт-Тах от боевиков
Выигравший миллиард москвич не забрал награду
В Швеции рассекретили информацию о Нобелевской премии Солженицына
Пранкеры попросили американскую конгрессвумен спасти «Чунга-Чангу» от имени Греты Тунберг
Ученые разработали устройство, способное снизить стоимость воды
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.