Индонезия уходит под воду: число жертв масштабного наводнения превысило 50 человек

В результате наводнений и оползней, начавшихся в районе индонезийской столицы Джакарты 31 декабря 2019 года, погибли по меньшей мере 53 человека, еще один числится пропавшим без вести. Об этом сообщается на сайте Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям.

В пострадавшем районе проходит массовая эвакуация. Свои дома покинули уже более 400 тысяч жителей.

По последнем данным, в Джакарте без крыши над головой остались более 170 тысяч человек. Их временно разместили в убежищах.

Многие районы города до сих пор остаются под водой. На некоторых улицах уровень воды достигает 2 метров. Спасатели и техника со стихией не справляются. Их работу осложняют плохие погодные условия и грязевые оползни.

В регионе продолжаются поисково-спасательные работы, а сотрудники экстренных служб пытаются восстановить электроснабжение.

Обильные осадки выпали в столице Индонезии 31 декабря 2019 года. Ливни продолжились на следующий день и не прекращаются до сих пор. По прогнозам синоптиков, сильный дождь в регионе будет идти еще несколько дней.

Это наводнение в Индонезии является самым сильным с 2007 года. Стихия уже нанесла стране ущерб в 1,15 миллиарда долларов.