Лавров и глава МИД Ирана назвали гибель Сулеймани новым раундом эскалации напряженности

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке после гибели генерала Касема Сулеймани.

Российский министр выразил соболезнования в связи со случившимся. Стороны также отметили, что гибель генерала в результате авиаудара США стала новым раундом эскалации напряженности в ближневосточном регионе, говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

Напомним, иранский генерал Сулеймани погиб в пятницу, 3 января, в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада. Президент исламской республики Хасан Роухани заявил, что убив генерала Корпуса стражей Исламской революции, американские власти совершили тяжкое преступление, которое Тегеран никогда не забудет.