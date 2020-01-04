Народный артист Российской Федерации Сергей Безруков обратился к зрителям «Новой Звезды» с просьбой поддержать совместную акцию проекта с фондом «Измени одну жизнь», который призван помочь детям-сиротам найти родителей.

Сегодня в течение всего дня в эфире телеканала «Звезда» вы можете увидеть сюжеты про детей, которые очень ждут усыновления.

«На телеканале “Звезда” совместный проект: “Новая Звезда” и фонд “Измени одну жизнь” покажут все анкеты ребят, которые ищут свою семью. Не пропустите, весь день на телеканале “Звезда”, смотрите, поддержите!», - обратился к зрителям в своем Instagram Сергей Безруков, который является одним из кураторов фонда.

Масштабный финал вокального конкурса «Новая Звезда» состоится сегодня, 4 января в 21:30. Жюри назовет имя самого талантливого исполнителя, а зрители могут выбрать наиболее полюбившегося певца или певицу путем SMS-голосования. Средства от сообщений поступят в помощь детям из детских домов, ищущих родителей.

«Новая Звезда» - это первый в истории музыкальный конкурс, в котором принимают участие все 85 регионов России. Также в рамках Всероссийского вокального проекта телеканал «Звезда» запустил конкурс среди телезрителей - «Твой Шанс!», в котором может принять участие любой желающий. Победителю достанется денежный приз в размере 100 тысяч рублей. Со всеми условиями участия можно ознакомиться на сайте телеканала «Звезда» в специальном разделе.