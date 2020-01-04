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В ЛНР заявили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ

Егор Левин
15:07 04.01.2020
БПЛА был сбит ополчением 3 января в районе населенного пункта Обозное.
В ЛНР заявили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ
© Фото: Пресс-служба Народной милиции ЛНР

Народная милиция Луганской Народной Республики сбила ударный беспилотник (БПЛА), принадлежащий Вооруженным силам Украины.

По данным офицера пресс-службы управления, отдельные командиры ВСУ не реагируют на действующий режим перемирия и продолжают атаковать позиции ополченцев Донбасса, пытаясь тем самым спровоцировать их на ответные действия. Слова офицера Народной милиции приводит Луганский информационный центр.

БПЛА был сбит ополчением 3 января в районе населенного пункта Обозное. Сообщается, что беспилотник оборудован под сброс боевых зарядов.

Ранее Народной милиции ЛНР уже удавалось сбить БПЛА украинских националистов. Таким образом они пытались распространять на линии соприкосновения пропагандистские листовки.

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