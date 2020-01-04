Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

Ливийский парламент, заседающий на востоке страны, единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией. Ранее парламент Бенгази, который поддерживает Ливийскую национальную армию во главе с Халифом Хафтаром, отказался одобрить заключенное триполийскими властями соглашение с Турцией о предоставлении военной помощи Анкарой, сообщает телеканала Al Arabiya.

Кроме того, парламентарии выступили с инициативой передать досье главы правительства национального согласия Триполи Файеза Сарраджа и всех причастных к заключению соглашения с Турцией в генеральную прокуратуру для расследования.

В тоже время, стало известно о предложении закрыть турецкое посольство в Ливии. Парламент также призвал Совбез ООН, Лигу арабских государств, Африканский союз и ЕС отозвать признание триполийского правительства Сарраджа.

Соглашение о возможной отправке турецких военнослужащих в Ливию было заключено после официального обращения Триполи к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Второго января турецкий парламент одобрил проект резолюции единогласно.