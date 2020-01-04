В Конгрессе США планируют запретить Трампу вести войну с Ираном

В Конгрессе США планируют законодательно запретить президенту Дональду Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения Сената и Палаты представителей. Проект-резолюцию внес на рассмотрение сенатор-демократ Тим Кейн.

Резолюция подготовлена на фоне уничтожения иранского генерала Касема Сулеймани в ходе операции США в Ираке.

«Кампания «максимального давления» Трампа сделала регион менее стабильным, отделила нас от ключевых союзников и объединяет наших противников. Конгресс должен принять меры, чтобы президент Трамп не запутал США в очередной ненужной войне на Ближнем Востоке», - приводит слова сенатора Кейна The Hill.

Если резолюция будет одобрена в Конгрессе, то Трампу придется в течение 30 дней отозвать американских военнослужащих, задействованных в операциях в Иране. В резолюции оговаривается, что вопрос участия вооруженных сил США в вооруженном конфликте с Ираном должен быть решен после получения Конгрессом информации «относительно ставок в этом конфликте», а также публичных дебатов и голосования.

Ранее Пентагон взял на себя ответственность за операцию, проведенную в Ираке, в ходе которой был убит глава сил «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Президент США пригрозил, что Вашингтон уже определился с новыми целями для возможных ударов по Ирану.