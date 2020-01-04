Главы МИД Ирана и Китая обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел телефонные переговоры со своим коллегой из КНР Ван И. Об этом сообщается на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Также Зариф в Тегеране провел встречу с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Руководитель иранского внешнеполитического ведомства во время переговоров отметил важность сохранения стабильности в регионе.

Зариф подчеркнул, что любое иностранное вмешательство приводит к дестабилизации обстановки и эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Иранский генерал Сулеймани погиб в пятницу, 3 января, в результате ракетного обстрела США у аэропорта Багдада.

Президент исламской республики Хасан Роухани заявил, что убив генерала Корпуса стражей Исламской революции, американские власти совершили тяжкое преступление, которое Тегеран никогда не забудет.