Медведев назначил нового главу Департамента гособоронзаказа правительства
Предыдущий руководитель был освобожден от должности в связи с выходом на пенсию.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел кадровые перестановки в Департаменте государственного оборонного заказа правительства.
На пост директора глава кабмина назначил Бориса Наконечного. Об этом сообщает «Интерфакс».
Другим распоряжением премьер освободил от должности руководителя Департамента гособоронзаказа Сергея Хуторцева в связи с выходом на пенсию.