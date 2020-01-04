Кэмерон Диаз впервые стала мамой

Звезда Голливуда Кэмерон Диаз родила первенца. Об этом 47-летняя актриса объявила на своей странице в Instagram, написав, что у нее с супругом, музыкантом Бенджи Мэдденом, родилась дочь Рэддикс.

При этом никаких других подробностей знаменитость не сообщила и отметила, что не будет публиковать фотографии своего ребенка.

«Мы хотим защитить частную жизнь нашей малышки», - написала актриса.

Кэмерон Диаз и гитарист рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэдден начали встречаться в 2014 году, а через год сыграли свадьбу.

До этого одна из самых эффектных актрис Голливуда никогда не была замужем.

Как сообщают СМИ, для обоих супругов появление дочери стало долгожданным событием, а ради рождения ребенка Диаз даже отказалась от карьеры. Уже более пяти лет актриса не снимается в кино.