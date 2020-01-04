Замминистра обороны Руслан Цаликов вошел в состав наблюдательного совета Курчатовского института

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов вошел в состав наблюдательного совета федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, Цаликов будет исполнять свои обязанности в наблюдательном совете в течение пяти лет. Также в эту структуру вошел руководитель Службы ФСБ РФ Сергей Королев.

Виктор Барсуков и Сергей Кириенко этим же указом президента освобождены от должности члена наблюдательно совета.

Документ вступил в силу с момента подписания.