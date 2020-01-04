Главы правительств России и Белоруссии обсудили сотрудничество в области энергетики

Главы правительств России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили наиболее значимые вопросы, которые необходимо решить в процессе партнерства стран. Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

«Главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов, включая сотрудничество в области энергетики», - сообщает пресс-служба российского правительства.

Во время состоявшихся в декабре переговоров в Сочи Россия и Белоруссия согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб. Тогда Медведев и Румас констатировали, что нашли развязку по дорожной карте по электроэнергии.