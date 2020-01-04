В Красноярском крае из-за аномального тепла затопило несколько населенных пунктов
До критической отметки уровня реки Енисей осталось менее 40 см.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Красноярском крае город Лесосибирск и несколько поселков затопило из-за аномально теплого января. На замерзшем Енисее начал активно таять лед.
До критической отметки уровня реки осталось менее 40 см. Вода уже стоит на некоторых приусадебных участках.
Жители пытаются спасти имущество, в чем им помогают сотрудники МЧС, которые заступили на дежурство с начала паводка. Людей уже также предупредили о возможной эвакуации.