В Красноярском крае из-за аномального тепла затопило несколько населенных пунктов

Жители пытаются спасти имущество, в чем им помогают сотрудники МЧС, которые заступили на дежурство с начала паводка. Людей уже также предупредили о возможной эвакуации.

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