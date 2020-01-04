Медведев допустил военных к запускам с космодромов «Байконур» и «Восточный» британских космических аппаратов OneWeb. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте российского правительства.

«Разрешить Минобороны России использовать на договорной основе космические системы и комплексы военного назначения и привлекать личный состав воинских частей для обеспечения запусков с космодромов "Байконур" и "Восточный" ракетами-носителями "Союз-2" (этап 16) с разгонными блоками "Фрегат-М" космических аппаратов OneWeb», - говорится в сообщении.

Первый запуск британских спутников связи OneWeb планируют совершить 30 января 2020 года. Пуск пройдет с космодрома «Байконур». До этого старт планировался на 19 декабря, но был перенесен на 23 января из-за того, что изготовление космических аппаратов задерживалось.

Контракт с этой британской компанией Роскосмос подписал в 2015 году. OneWeb планирует создать целую группу спутников, которые обеспечат широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру.