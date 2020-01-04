МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за усиления ветра и снегопада в Москве

Спасатели рекомендуют передвигаться на автомобилях с низкой скоростью, увеличить обычную дистанцию до транспорта впереди и избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие инструкции, а также не прятаться под деревьями.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением холодного фронта волнами, с 14 часов до конца суток 4 января в Москве ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололед, усиление ветра до 15 м/с», - говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.