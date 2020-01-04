МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за усиления ветра и снегопада в Москве
Спасатели рекомендуют жителям и гостям города соблюдать меры предосторожности.
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В ближайшие часы в Москве ухудшится погода. С просьбой соблюдать осторожность к жителям и гостям города обратились спасатели.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением холодного фронта волнами, с 14 часов до конца суток 4 января в Москве ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололед, усиление ветра до 15 м/с», - говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве.
Спасатели рекомендуют передвигаться на автомобилях с низкой скоростью, увеличить обычную дистанцию до транспорта впереди и избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие инструкции, а также не прятаться под деревьями.