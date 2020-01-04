НАТО приостановил работу миссии в Ираке

Североатлантический альянс приостановил работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии после авиаударов США и убийства генерала КСИР Касема Сулеймани, сообщает Reuters.

Глава спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции был убит накануне. Ответственность за подготовку операции по устранению военного и его приближенных взял на себя Пентагон.

Иран возмутился действиями властей США и назвал их актом государственного терроризма. В ответ, глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил новыми шагами в случае ответной агрессии со стороны Тегерана в адрес Вашингтона или его союзников в ближневосточном регионе.

Российский МИД назвал убийство генерала Сулеймани авантюрным шагом, который подорвет стабильность на Ближнем Востоке. Президент России Владимир Путин обсудил произошедшее с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Стороны сошлись в оценках произошедшего и выразили опасения, что ликвидация видного военного и политического деятеля Ирана обострит противостояние Вашингтона и Тегерана.