Парламент Ливии проголосовал за отмену соглашения о военном сотрудничестве ПНС и Турции

Международно признанный парламент Ливии проголосовал за отмену соглашения о военном сотрудничестве между Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и Турции. Об этом сообщает «Аль-Арабия».

По информации телеканала, в настоящий момент депутаты Палаты представителей парламента проводят экстренное заседание по вопросам военного взаимодействия Триполи и Анкары.

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил законопроект, предусматривающий возможность отправки военнослужащих страны в Ливию. Решение об отправке военных было принято после того, как ливийская сторона официально запросила у Анкары помощь из-за наступления Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром.

После того, как Эрдоган утвердил законопроект об отправке военных в Ливию, Хафтар также объявил о всеобщей мобилизации и противостоянии иностранным войскам.