В «Нафтогазе» раскрыли подробности мирового соглашения с «Газпромом»

«Нафтогаз» и «Газпром» должны до конца января передать в Стокгольмский арбитраж данные о взаимном отзыве судебных исков. Подробности мирового соглашения между сторонами приводит УНН, ссылаясь на пресс-службу украинской компании.

Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. До этого сторонам удалось согласовать принципиальные моменты и уладить взаимные разногласия. «Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, а украинская компания отказалась от своих претензий в рамках антимонопольного законодательства.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев, комментируя достигнутые договоренности, отметил, что подписание соглашения явилось компромиссом, который все искали.

Руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев, в свою очередь, заявил, что остался не в восторге от соглашения. По его словам, таким образом Киев пошел на компромисс.