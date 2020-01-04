СМИ: войска США в Италии приведены в состояние повышенной боеготовности для переброски в Бейрут

Подразделения ВС США, дислоцированные в Италии, приведены в состояние повышенной боевой готовности. Соответствующее распоряжение якобы отдали в Пентагоне, сообщает Associated Press.

Уточняется, что военнослужащие США получили приказ быть готовыми к переброске в Ливан для защиты американского посольства в Бейруте.

«Из Италии могут быть отправлены, по разным данным, от 130 до 700 военнослужащих», - сообщает агентство со ссылкой на источник.

Официальный Пентагон на данный момент не комментирует эту информацию.

В четверг, 2 января, официальный Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке спецоперацию, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В числе погибших оказался заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил его в нападение на американское посольство в Багдаде.

Кроме того, президент США Дональд Трамп также заявил, что Вашингтон уже определился с новыми целями для возможных ударов по Ирану. Это может случиться, если Тегеран решит ответить на действия американских властей, уточнил он.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон должен отказаться от незаконных силовых методов и решать любые вопросы за столом переговоров.