В России с 2020 года изменится процедура прохождения ТО
Новая законодательная мера должна помочь в борьбе с массовым оформлением диагностических карт без реального осмотра автомобилей.
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Обязательную фотофиксацию технического осмотра автомобилей введут в России в 2020 году. Закон вступит в силу в июне, соответствующее постановление подписал президент России Владимир Путин.
Диагностические карты также теперь будут оформляться в электронном виде с цифровой подписью технического эксперта. Новая мера поможет в борьбе с массовым оформлением карт без реального осмотра машин. Контролировать все связанные с диагностикой процессы будет МВД.