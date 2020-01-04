В России с 2020 года изменится процедура прохождения ТО

Диагностические карты также теперь будут оформляться в электронном виде с цифровой подписью технического эксперта. Новая мера поможет в борьбе с массовым оформлением карт без реального осмотра машин. Контролировать все связанные с диагностикой процессы будет МВД.

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