В екатеринбургском зоопарке енот искусал ребенка

В Екатеринбурге енот напал на восьмилетнюю девочку в контактном зоопарке. Животное сначала вцепилось в ногу ребенка, а затем покусало инструктора.

Инцидент произошел в контактном зоопарке на улице Тургенева 3 января. По словам старшей сестры девочки, они выполнили все инструкции безопасности – убрали звук на телефонах, выключили вспышки и не шумели – однако это не помогло избежать атаки.

Сначала семья посетила взрослых енотов, которые вели себя спокойно – их удалось покормить, погладить и поснимать. Затем они прошли в комнату с детенышами, которые свободно бегали вокруг.

«Самец подошел к моей сестре и вцепился ей в ногу зубами. Инструктор схватила животное, тем самым сама пострадала – он вцепился ей в руку. Девушка начала заталкивать его в клетку, при этом енот ни в какую не отпускал, он просто пытался отгрызть кусок плоти, его глаза горели», – рассказала девушка порталу E1.

Освободиться инструктору помогали трое коллег, к тому моменту за остальным енотами уже никто не следил, добавила она.

В итоге семье покусанной девочки вернули деньги, однако только за комнату с маленькими енотами, сославшись на то, что остальные услуги были оказаны качественно и предоставив справки о прививках у животных.

Пострадавшие намерены обратиться в прокуратуру. В Следственном комитете России по Свердловской области сообщили «Звезде», что начали проверку по данному факту. Выявляются возможные нарушения по статье по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).