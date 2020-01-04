В вилюйском ТЦ «Долгун» произошел крупный пожар: видео

В ТЦ «Долгун» в Вилюйске произошел крупный пожар. По словам очевидцев, в торговом центре размещался детский развлекательный центр «Джунгли». Огонь распространялся с большой скоростью, однако, благодаря оперативным действиям посетителей, детей успели спасти.

«Возгорание произошло в здании частного магазина. Пожар в настоящее время локализован. Погибших и пострадавших нет», - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

По данным ведомства, в ликвидации возгорания были задействованы четыре единицы техники и 29 человек личного состава.