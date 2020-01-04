Глава Госдепа США провел переговоры с президентом Ирака
Президент Ирака Бархам Салех и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонные переговоры и обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Иракский лидер отметил важность снижения напряженности в регионе. Об это сообщила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.
«Госсекретарь Помпео прояснил, что США остаются привержены деэскалации. Президент Салех согласился с необходимостью сократить напряженность в регионе», - приводит РИА Новости слова сообщения пресс-службы.
Отмечается, что Майк Помпео указал на «приверженность США суверенитету и независимости Ирака».
Ранее Пентагон подтвердил проведение операции, во время которой был убит глава сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), иранский генерал Касем Сулеймани. Сообщалось, что США предприняли «решительные оборонительные действия» по указанию Дональда Трампа.