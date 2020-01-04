Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава Госдепа США провел переговоры с президентом Ирака

Тамара Астапенкова
01:03 04.01.2020
Бархам Салех и Майк Помпео провели телефонные переговоры и обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Глава Госдепа США провел переговоры с президентом Ирака
© Фото: Rouzbeh Fouladi globallookpress

Президент Ирака Бархам Салех и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонные переговоры и обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Иракский лидер отметил важность снижения напряженности в регионе. Об это сообщила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

«Госсекретарь Помпео прояснил, что США остаются привержены деэскалации. Президент Салех согласился с необходимостью сократить напряженность в регионе», - приводит РИА Новости слова сообщения пресс-службы.

Отмечается, что Майк Помпео указал на «приверженность США суверенитету и независимости Ирака».

Ранее Пентагон подтвердил проведение операции, во время которой был убит глава сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), иранский генерал Касем Сулеймани. Сообщалось, что США предприняли «решительные оборонительные действия» по указанию Дональда Трампа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.01.2020, 10:40
В МИД РФ назвали авантюрным шагом убийство Сулеймани в Багдаде
Дата03.01.2020, 08:40
Не сбавляя хода: пилоты Ка-27 отработали посадку на движущийся фрегат в Черном море
Дата03.01.2020, 00:09
Ибрагимович перешел в «Милан»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата03.01.2020, 14:30
Танки Северного флота Т-80БВМ примут участие в параде Победы
Дата30.12.2019, 10:20
Неопровержимые доказательства: раскрыто содержание архивных документов, подтверждающих сотрудничество Польши с Гитлером
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:03 В стране и мире
Глава Госдепа США провел переговоры с президентом Ирака
00:58 В стране и мире
Командующий Ливийской национальной армией объявил всеобщую мобилизацию
00:37 В стране и мире
Трамп пригрозил Ирану ударами по новым целям
00:17 В стране и мире
На Украине заочно арестовали бывшего главу Нацбанка
00:09 В стране и мире
Трамп назвал иранского генерала Сулеймани «террористом номер один в мире»
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Выигравший миллиард москвич не забрал награду
В Швеции рассекретили информацию о Нобелевской премии Солженицына
Пранкеры попросили американскую конгрессвумен спасти «Чунга-Чангу» от имени Греты Тунберг
Ученые разработали устройство, способное снизить стоимость воды
Видео
Праздник для курсантов: как встретил Новый год экипаж барка «Крузенштерн»
Видео
Опасный салют: в Уфе неизвестные обстреляли фейерверками жилой дом
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.