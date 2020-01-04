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Президент Ирана назвал убийство генерала Сулеймани тяжелейшим преступлением США

Ян Брацкий
12:49 04.01.2020
Иранский лидер оценил вклад убитого генерала в обеспечение безопасности жителей ближневосточного региона, отметив, что восполнить потерю командующего будет невозможно.
Президент Ирана назвал убийство генерала Сулеймани тяжелейшим преступлением США
© Фото: Hassan Rouhani, Globallookpress

Убив генерала Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани, власти США совершили тяжкое преступление, которое Иран никогда не забудет. С таким заявлением выступил президент исламской республики Хасан Роухани.

«Преступление, совершенное США, останется в истории как тяжелейшее из их преступлений в отношении иранской нации. Американцы не поняли, какую большую ошибку совершили. С последствиями этого преступления они столкнутся не только сегодня, но и в течение следующих лет», - заявил Роухани, который посетил семью погибшего генерала.

По словам иранского лидера, убитый глава спецподразделения «Аль-Кудс» отвечал за военные операции Тегерана за рубежом и своей деятельностью внес неоценимый вклад в безопасность народов Ирака, Ливана, Йемена, Сирии и Афганистана.

«Восполнить потерю генерала Сулеймани непросто, поскольку он был не только военным командиром и архитектором важнейших операций, но и исключительно талантливым политиком и стратегом», - добавил Роухани.

Высокопоставленные военный погиб в результате спецоперации Пентагона 3 января в районе международного аэропорта Багдада. Автомобиль, в котором находился генерал Сулеймани, был расстрелян американским беспилотником. В ответ на гнев иранских властей, президент США Дональд Трамп заявил о готовности предпринять новые шаги против Тегерана, в случае ответной агрессии.

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