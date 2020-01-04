Врач назвал простой способ борьбы со стрессом

Бороться со стрессом и депрессией зимой помогут пробежки по паркам. Об этом рассказал заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине департамента здравоохранения Москвы Игорь Иусов.

«В солнечную погоду можно восполнить недостаток витамина D, а контакт с природой помогает справиться со стрессом и улучшить настроение», - пояснил врач.

Он также добавил, что кислород лучше всего потреблять на свежем воздухе. Тренировки хорошо скажутся и на физической форме, однако переусердствовать не стоит – излишние нагрузки вызывают чувство усталости и подавленности, предупредил Иусов, передает агентство «Москва».

Ранее психолог перечислил первые признаки депрессии. При их появлении человеку необходимо обращаться к специалисту.