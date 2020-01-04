Кабмин РФ подготовил список законопроектов на 2020 год

Правительство России разработало план законопроектной деятельности на 2020 год. Он состоит из шести разделов и предусматривает разработку 230 документов.

Законопроекты направлены на создание условий для экономического роста и повышения качества жизни, на цифровизацию, научно-техническое развитие и другие сферы. Полный список документов опубликован на сайте кабмина.

Ранее законодательные приоритеты года перечислил президент РФ Владимир Путин. К ним, в частности, относятся улучшение бизнес-климата в стране и создание действенных инструментов защиты инвестиций.