Сайт призывной службы США рухнул из-за дезинформации о третьей мировой войне

В США из-за спекуляций в Интернете о возможности начала третьей мировой войны рухнул сайт призывной службы (Selective Service System). Об этом сказано в сообщении ведомства.

«Из-за распространяющейся дезинформации, наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика», - проинформировала призывная служба в своем Twitter.

Невзирая на то, что Вооруженные силы Соединенных Штатов с 1973 года комплектуется полностью на контрактной основе, в случае мобилизации некоторые группы граждан подлежат призыву. Списки призывников можно увидеть на сайте Selective Service System.

Ранее в социальной сети Twitter в число популярных хештегов попал #WWIII (третья мировая война). Менее чем за сутки пользователи ресурса опубликовали свыше трех миллионов сообщений на данную тему.

Ажиотаж вокруг якобы начала третьей мировой войны спровоцировала гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара, нанесенного американской армией по району аэропорта в Багдаде.