Тысячи иранцев пришли на церемонию прощания с убитым генералом Сулеймани

В Иране состоялись похороны убитого накануне генерала, главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Высокопоставленный военный погиб накануне в Багдаде в результате воздушного ракетного удара США по окрестностям международного аэропорта.

На траурную церемонию пришли сотни тысяч иранцев, которые еще со вчерашнего дня не уходят с улиц. Люди протестуют против вероломного, по их мнению, поступка властей Соединенных Штатов. Митингующие жгут флаги и скандируют антиамериканские лозунги.

Решение Пентагона о ликвидации генерала Сулеймани, которое в самом ведомстве сочли самообороной, вызвало широкий резонанс в мире. С осуждением данного поступка выступили внешнеполитические ведомства Ирана и России. Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон выразили обеспокоенность возможным обострением ситуации в ближневосточном регионе. Президент Сирии Башар Асад заявил о солидарности с народом Ирана и выразил соболезнования родным и соратникам Сулеймани, который сражался на территории САР с международными террористами.

В схожей тональности звучат заявления из стен Совета Федераций. Руководитель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал убийство генерала уничтожением системы международного права, которая была установлена по итогам Второй мировой войны. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал власти США и Ирана к сдержанности и заявил о недопустимости развязывания новой войны в Персидском заливе.