В Амстердаме ввели новый налог для туристов

С 2020 года туристы, приезжающие в Амстердам, будут вынуждены платить за каждую ночь пребывания дополнительно по 3 евро. Новый налог введен 1 января в качестве прибавки к уже существующей ставке в 7% от стоимости жилья.

«Для того, чтобы контролировать ситуацию, нам необходимо действовать. Вместо продвижения данного направления, настало время заняться его менеджментом», - говорится в одном из официальных документов 2019 года, текст которого приводит The Telegraph.

Ежегодно Амстердам, где постоянно проживают 1,1 миллиона человек, посещают 17 миллионов туристов. В последнее время власти отошли от стратегии привлечения турпотока в столицу Нидерландов и, напротив, предпринимают попытки сократить волну путешественников.