Bloomberg раскрыл детали подготовки плана Трампа по убийству Сулеймани

Решение об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани президент США Дональд Трамп принял после ракетной атаки на американскую военную базу в Ираке в конце декабря, говорится в расследовании агентства Bloomberg. В результате нападения погиб контрактник вооруженных сил.

Сразу после произошедшего Трамп поручил разработать план ликвидации Сулеймани. В работе над ним принимали участие исполняющий обязанности начальника штаба Белого дома Мик Малвани, советник по нацбезопасности Роберт О’Брайен, госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс. План обсуждался в строжайшей секретности, переговоры велись по защищенным каналам связи. Сотрудники Белого дома не знали о готовящихся авиаударах, также не были предупреждены никакие иностранные правительства.

Передвижения Сулеймани в дни перед нападением специально не отслеживались, однако разведка доложила, когда он прилетел в аэропорт Багдада. Предполагается, что иранский генерал прибыл из Ливана или Сирии. Решение об убийстве Сулеймани именно в это время было продиктовано представившейся возможностью, пишет издание со ссылкой на собственные источники.

США накануне провели в Ираке спецоперацию, во время которой был убит генерал Корпуса Стражей исламской революции Касем Сулеймани. В МИД РФ отметили, что действия Соединенных Штатов были авантюрой, которая приведет к росту напряженности в регионе.