Армия Ирака опровергла нанесение авиаудара в районе эль-Таджи

Армия Ирака опровергла факт нанесения какого-либо авиаудара в районе эль-Таджи к северу от Багдада. Об этом сообщает Sky News Arabia, ссылаясь на заявление иракских вооруженных сил.

«Иракская армия отрицает факт авиаудара в эль-Таджи севернее Багдада», - информирует телеканал

Ранее СМИ сообщили, что колонна автомобилей, в которой могли находиться представители шиитского ополчения «Аль-Хашед Аш-Шааби», была атакована с воздуха в районе эль-Таджи. Отмечалось, что в результате нападения были убиты некоторые командующие ополчения.

На эту информацию сразу отреагировали Международная коалиция во главе с США, заявив, что не производила каких-либо ударов по указанному району в последнее время.

В шиитском ополчении, в свою очередь, опровергли информацию о гибели командующих во время атаки на автоколонну.