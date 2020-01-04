В Microsoft объяснили остановку поддержки Windows 7

Причиной прекращения поддержки Windows 7 стало отставание защиты системы от современного уровня киберугроз. Развитие технологий поспособствовало необходимости пересмотра OC компанией Microsoft.

«Семерка» была разработана более десяти лет назад, когда угрозы были иными, рассказали в пресс-службе Microsoft. При создании Windows 10 во главу угла ставилась именно кибербезопасность.

«Именно на доработке и актуализации Windows 10 и сосредоточит свои силы Microsoft», - цитирует сообщение РИА Новости.

Компания планирует прекратить поддержку Windows 7 после 14 января. У пользователей есть время для перехода на новую систему, что крайне рекомендуется, так как прежняя станет особенно уязвимой для хакеров.