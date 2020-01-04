Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

Транзит российского газа через украинскую территорию в первый день 2020 года упал в 5,3 раза в сравнении со средними показателями декабря. Об этом свидетельствуют данные компании «Оператор ГТС Украины».

Так, если в среднем в декабре объем транзита голубого топлива составлял 261 миллион кубометров, а 31 декабря через украинскую ГТС было прокачано 220,05 миллиона кубометров, то 1 января этот показатель составил всего лишь 49,3 миллиона кубометров. На следующий день объемы транзита уменьшились еще больше - до 38,8 миллиона кубометров.

Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. До этого сторонам удалось согласовать принципиальные моменты и уладить взаимные разногласия. «Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, а украинская компания отказалась от своих претензий в рамках антимонопольного законодательства.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев, комментируя достигнутые договоренности, отметил, что подписание соглашения явилось компромиссом, который все искали.