Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

Роман Захаров
10:00 04.01.2020
Если в среднем в декабре объем транзита голубого топлива составлял 261 миллион кубометров, а 31 декабря через украинскую ГТС было прокачано 220,05 миллиона кубометров, то 1 января этот показатель составил всего лишь 49,3 миллиона кубометров.
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
© Фото: Jan Koller, CTK, Globallookpress

Транзит российского газа через украинскую территорию в первый день 2020 года упал в 5,3 раза в сравнении со средними показателями декабря. Об этом свидетельствуют данные компании «Оператор ГТС Украины».

Так, если в среднем в декабре объем транзита голубого топлива составлял 261 миллион кубометров, а 31 декабря через украинскую ГТС было прокачано 220,05 миллиона кубометров, то 1 января этот показатель составил всего лишь 49,3 миллиона кубометров. На следующий день объемы транзита уменьшились еще больше - до 38,8 миллиона кубометров.

Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. До этого сторонам удалось согласовать принципиальные моменты и уладить взаимные разногласия. «Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, а украинская компания отказалась от своих претензий в рамках антимонопольного законодательства.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев, комментируя достигнутые договоренности, отметил, что подписание соглашения явилось компромиссом, который все искали.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.01.2020, 09:05
В Совете Федерации назвали убийство Сулеймани уничтожением системы международного права
Дата04.01.2020, 05:00
Экипажи Су-30СМ и Су-24 отработали дозаправку в воздухе: видео
Дата03.01.2020, 00:09
Ибрагимович перешел в «Милан»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата03.01.2020, 14:30
Танки Северного флота Т-80БВМ примут участие в параде Победы
Дата30.12.2019, 10:20
Неопровержимые доказательства: раскрыто содержание архивных документов, подтверждающих сотрудничество Польши с Гитлером
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:00 В стране и мире
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
09:59 В стране и мире
На Южно-Украинской АЭС защита отключила один из энергоблоков
09:36 В стране и мире
Видео
В Норильске пассажирский автобус занесло после столкновения с легковушкой: видео
09:25 В стране и мире
Трое взрослых и один ребенок погибли во время пожара в частном доме на Ставрополье
09:12 В стране и мире
Видео
Коалиция США опровергла причастность к новым авиаударам в Ираке
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Выигравший миллиард москвич не забрал награду
В Швеции рассекретили информацию о Нобелевской премии Солженицына
Пранкеры попросили американскую конгрессвумен спасти «Чунга-Чангу» от имени Греты Тунберг
Ученые разработали устройство, способное снизить стоимость воды
Видео
Праздник для курсантов: как встретил Новый год экипаж барка «Крузенштерн»
Видео
Опасный салют: в Уфе неизвестные обстреляли фейерверками жилой дом
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.