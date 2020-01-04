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Трамп назвал иранского генерала Сулеймани «террористом номер один в мире»

Наталия Майорова
00:09 04.01.2020
Американский лидер оценил операцию, которую США провели накануне в Ираке, и отметил, что военнослужащие нанесли «безупречный высокоточный удар».
Трамп назвал иранского генерала Сулеймани «террористом номер один в мире»
© Фото: Shealah Craighead White House, globallookpress

Президент США Дональд Трамп назвал генерала КСИР Касема Сулеймани «террористом номер один в мире». Он обвинил его в подготовке нападений на американских дипломатов и военнослужащих.

«Прошлой ночью военные США успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого погиб террорист номер один в мире: Касем Сулеймани», - цитирует заявление Трампа РИА Новости.

В четверг, 2 января, официальный Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке спецоперацию, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В числе погибших оказался заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил его в нападение на американское посольство в Багдаде.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон должен отказаться от незаконных силовых методов и решать любые вопросы за столом переговоров. 

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