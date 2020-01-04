Командующий Ливийской национальной армией объявил всеобщую мобилизацию
Хафтар призвал всех ливийцев «сплотиться и противостоять врагу, который решил захватить страну».
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В пятницу, 3 января, командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации и противостоянии иностранным войскам.
О своем решении маршал объявил в ходе телевизионного обращения, как передает Al Arabiya. Военачальник заявил, что всеобщая мобилизация произойдет для сопротивления «агрессии извне».
Ранее парламент Турции разрешил отправку военнослужащих страны в Ливию. Решение было одобрено голосованием парламентариев: за законопроект проголосовали 325 парламентариев, против - 184.