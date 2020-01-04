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Трамп пригрозил Ирану ударами по новым целям

Наталия Майорова
00:37 04.01.2020
По словам американского лидера, если жители США окажутся под угрозой, то Вашингтон будет готов к нанесению новых ударов по Ирану.
Трамп пригрозил Ирану ударами по новым целям
© Фото: Charles_Lister, twitter

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже определился с новыми целями для возможных ударов по Ирану. Это может случиться, если Тегеран решит ответить на действия американских властей, уточнил он.

«Если американцы где угодно окажутся под угрозой, то мы уже полностью определили все эти цели. И я готов предпринять любые необходимые действия», - цитирует Трампа ТАСС.

Ранее американский президент уже заявлял, что США не добиваются смены власти в Иране.

В четверг, 2 января, официальный Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке спецоперацию, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В числе погибших оказался заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил его в нападение на американское посольство в Багдаде.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон должен отказаться от незаконных силовых методов и решать любые вопросы за столом переговоров.

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