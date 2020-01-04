На Украине заочно арестовали бывшего главу Нацбанка

На Украине Высший антикоррупционный суд для бывшего первого вице-премьера и экс-главы Нацбанка страны Сергея Арбузова заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба суда на своей странице в Facebook.

«Поскольку подозреваемый объявлен в международный розыск, следственный судья избрал указанную меру пресечения в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 193 УПК Украины», — говорится в сообщении.

Бывшего высокопоставленного чиновника обвиняют в злоупотреблении служебным положением, а также в присвоении и растрате имущества.