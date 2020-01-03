Фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве посетили 15 млн человек

Зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве стал самым посещаемым из городских мероприятий – его посетили уже 15 млн человек. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Особой популярностью у москвичей и гостей города пользуются театральные представления на Тверской, ярмарка на Манежной площади и ледовые шоу. На спортивных мастер-классах москвичи и гости города осваивают азы сноубординга и пробуют себя в керлинге.

Бьет рекорды и посещаемость катка на ВДНХ в новогодние выходные. У касс выстраиваются километровые очереди из желающих покататься.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» развернулся на почти полусотне площадок по всей Москве. Посетить его можно будет вплоть до 12 января.