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Во Владивостоке неизвестный проколол колеса на автомобилях реанимации

Роман Захаров
09:34 03.01.2020
Розыском злоумышленника, от рук которого пострадали десятки машин, занимается полиция.
© Видео: Новости Уссурийска, VK © Фото: Новости Уссурийска, VK

Во Владивостоке сразу несколько десятков автомобилей пострадали от рук неизвестного. Злоумышленник проколол колеса транспортным средствам, среди которых есть даже кареты скорой помощи, пишет сайт «Комсомольской правды». 

Жители города опубликовали в социальных сетях видеозапись, на которой запечатлены несколько машин реанимации с пробитыми колесами. Кадры вызвали волну негодования среди пользователей Интернета.

Случившимся заинтересовались в местных правоохранительных органах. Сейчас полиция занимается розыском злоумышленника, причастного к произошедшему, сообщили в УМВД по региону. 

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