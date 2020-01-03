«Это оскорбление»: послы Польши и Израиля высказались о шествии памяти Бандеры в Киеве

Посол Израиля Йоэль Лион и посол Польши Бартош Цихоцкий осудили марш памяти Степана Бандеры в Киеве. Совместное заявление глав дипмиссий появилось на сайте польского посольства.

В своем обращении они отметили, что 1 января администрация Киева вывесила на своем здании баннер с изображением Степана Бандеры.

«Помня о наших невинных братьях и сестрах, убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки – это оскорбление», - говорится в заявлении.

Лион и Цихоцкий также с порицанием отнеслись к действиям властей Львовского областного совета, которые в декабре приняли постановление о выделении 2020 году государственных средств на мероприятия памяти «нацистского коллаборанта Андрея Мельника, а также ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы, который является создателем расистской теории украинской расы». В заключение послы выразили надежду, что власти Львова и Киева присоединятся к диалогу «с целью поиска правды» и пообещали им свое содействие в этом.

Ранее на факельное шествие в честь Степана Бандеры отреагировали в Крыму. Глава полуострова Сергей Аксенов сравнил сегодняшнюю Украину с Германией тридцатых годов прошлого века.