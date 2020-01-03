Спецдокладчик ООН назвала незаконным убийство генерала КСИР Сулеймани

Целенаправленное убийство Вооруженными силами США в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, скорее всего, является незаконным и нарушает международное гуманитарное право. Такое заявление сделала специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар.

«Целенаправленные убийства Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса являются, скорее всего, незаконными и нарушают международное законодательство в области прав человека», - написала она в своем Twitter.

При этом представительница ООН подчеркнула, что в отсутствие активных боевых действий использование беспилотников или других средств для целенаправленного убийства почти в любом случае является незаконным.

В МИД Ирана, в свою очередь, выразили решительный протест США через поверенного в делах Швейцарии, представляющего интересы Вашингтона, в связи с гибелью Сулеймани.

«После убийства военачальника Сулеймани американскими силами поверенный в делах Швейцарии, представляющий интересы США, был вызван (в МИД Ирана - прим. ред.), где ему был заявлен решительный протест Ирана», - написал официальный представитель внешнеполитического ведомства Аббас Мусави в Twitter.

Ранее стало известно, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани был убит во время ударов в районе международного аэропорта в Багдаде.

Позже Пентагон взял на себя ответственность за проведение этой военной операции. Согласно заявлению оборонного ведомства, США таким образом якобы предприняли «решительные оборонительные действия».