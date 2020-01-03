Американские СМИ включили российскую морскую пехоту в пятерку лучших в мире

Российская морская пехота названа одной из лучших в мире по версии американского журнала The National Interest.

Первое место в списке журналисты отдали американскому Корпусу морской пехоты. По мнению экспертов журнала, морпехи США являются лучшими за счет своей численности - около 186 тысяч человек и около 38 тысяч резервистов согласно данным за 2017 год.

Российская морская пехота удостоилась второго места в этом топе. The National Interest отмечает отличную подготовку и боеспособность данного рода войск в РФ.

В пятерку лучших также вошли представители Великобритании, Южной Кореи и Китая (3, 4 и 5 места соответственно).