Стали известны имена первых финалистов «Новой Звезды - 2020»

На вокальном конкурсе «Новая Звезда» подвели итоги первого полуфинала. Только шесть участников проекта вышли в финал, при том, что для одной из исполнительниц произошло настоящее новогоднее чудо.

Меньше всего симпатий судей досталось певице Milka из Иркутской области, сестрам Мантулиным из Красноярского края и Михаилу Рожину из Якутии – у них погасили по две звезды и проект пришлось покинуть сразу.

Одной судейской симпатии не хватило до выхода в финал группе VИTAMИN B (Тверская область), Дримсу Шедусу (Воронежская область), Евгении Дедюле (Оренбургская область) и самой молодой участнице конкурса – 17-летней Анне Заболотниковой из Ленинградской области. Артур Аржаков из Новосибирской области сделал своей девушке предложение на сцене, однако в финал пройти не сумел.

Выбыла сначала и Елена Фрейман из Московской области, однако в финале одно место оказалось вакантным. С перевесом всего в один голос девушке все же выпал шанс побороться за победу в конкурсе.

В число тех, у кого во время номера ни погасло ни одной звезды, оказались обладательница невероятно сильного голоса Дарина Желязкова из Москвы, исполнившая фольклорную песню Екатерина Курочкина из республики Коми, Светлана Грейзик из Еврейской автономной области с трогательной композицией. Также побороться за победу смогут София Легран из Краснодарского края, выступившая с песней собственного сочинения, и Карина Арбельяни из Московской области с фольклорной авторской песней.

«Новая Звезда» - это первый в истории музыкальный конкурс, в котором принимают участие все 85 регионов России. Также в рамках Всероссийского вокального проекта телеканал «Звезда» запускает конкурс среди телезрителей - «Твой Шанс!». В нем может принять участие любой желающий. Победителю конкурса достанется денежный приз в размере 100 тысяч рублей. Со всеми условиями участия можно ознакомиться на сайте телеканала «Звезда» в специальном разделе.