В Совфеде РФ оценили последствия убийства Сулеймани

Убийство главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции иранского генерала Касема Сулеймани является наихудшим вариантом развития событий. Об этом заявил председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

По его мнению, ответ на убийство, скорее всего, не заставит себя долго ждать.

«Это очень тяжелая новость, предвестник новых столкновений с американцами радикальных шиитских активистов в Ираке», - цитирует Косачева РИА Новости.

Сулеймани был убит во время авиаударов Соединенных Штатов в районе международного аэропорта Багдада. Пентагон позже взял на себя ответственность за смерть генерала. В Иране произошедшее назвали «актом международного терроризма».