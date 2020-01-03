Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава МИД Ирана назвал убийство Сулеймани «актом международного терроризма»

Роман Захаров
07:40 03.01.2020
По словам Мохаммада Джавада Зарифа, Соединенные Штаты «несут ответственность за все последствия своего преступного авантюризма».  
Глава МИД Ирана назвал убийство Сулеймани «актом международного терроризма»
© Фото: Rouzbeh Fouladi, Globallookpress

Убийство главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции в Ираке Касема Сулеймани является «актом международного терроризма» и «глупой эскалацией». Соответствующее заявление сделал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Акт международного терроризма США, направленный на генерала Сулеймани, - наиболее эффективную силу, борющуюся с ДАИШ* (ИГ*), "ан-Нусрой"*, "Аль-Каидой"* и другими группировками - чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией», - написал он в своем Twitter.

Зариф также добавил, что Соединенные Штаты «несут ответственность за все последствия своего преступного авантюризма».  

По заявлениям иранского МИД, убийство Сулеймани укрепит сопротивление действиям США на Ближнем Востоке и во всем мире.

Ранее стало известно, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касим Сулеймани был убит при ударах в районе международного аэропорта в Багдаде

Позже Пентагон взял на себя ответственность за проведение операции, во время которой погиб Сулеймани. Согласно заявлению оборонного ведомства, США таким образом якобы предприняли «решительные оборонительные действия». 

* - ДАИШ (ИГ; ИГИЛ), «Ан-Нусра», «Аль-Каида» - террористические группировки, запрещенные в РФ

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.01.2020, 12:53
Собянин провел технологический пуск второго участка Некрасовской линии московского метро
Дата03.01.2020, 07:30
Новые средства десантирования начали поступать в ВДВ
Дата03.01.2020, 00:09
Ибрагимович перешел в «Милан»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата31.12.2019, 13:04
Названы сроки прибытия к месту дислокации первой системы С-350 «Витязь»
Дата30.12.2019, 10:20
Неопровержимые доказательства: раскрыто содержание архивных документов, подтверждающих сотрудничество Польши с Гитлером
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:09 В стране и мире
Американские СМИ включили российскую морскую пехоту в пятерку лучших в мире
08:04 В стране и мире
В Совфеде РФ оценили последствия убийства Сулеймани
07:40 В стране и мире
Глава МИД Ирана назвал убийство Сулеймани «актом международного терроризма»
07:30 Армия
Новые средства десантирования начали поступать в ВДВ
07:15 В стране и мире
В Иране пообещали отмстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые разработали устройство, способное снизить стоимость воды
Видео
Праздник для курсантов: как встретил Новый год экипаж барка «Крузенштерн»
Видео
Шаг в бездну: два экстремала из Красноярска прыгнули с парашютом с балкона жилой высотки
Видео
Название «Голландия» официально перестало существовать
Видео
Опасный салют: в Уфе неизвестные обстреляли фейерверками жилой дом
Видео
Массовая драка с участием Дедов Морозов в Волжском попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.