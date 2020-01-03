Глава МИД Ирана назвал убийство Сулеймани «актом международного терроризма»

Убийство главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции в Ираке Касема Сулеймани является «актом международного терроризма» и «глупой эскалацией». Соответствующее заявление сделал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Акт международного терроризма США, направленный на генерала Сулеймани, - наиболее эффективную силу, борющуюся с ДАИШ* (ИГ*), "ан-Нусрой"*, "Аль-Каидой"* и другими группировками - чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией», - написал он в своем Twitter.

Зариф также добавил, что Соединенные Штаты «несут ответственность за все последствия своего преступного авантюризма».

По заявлениям иранского МИД, убийство Сулеймани укрепит сопротивление действиям США на Ближнем Востоке и во всем мире.

Ранее стало известно, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касим Сулеймани был убит при ударах в районе международного аэропорта в Багдаде.

Позже Пентагон взял на себя ответственность за проведение операции, во время которой погиб Сулеймани. Согласно заявлению оборонного ведомства, США таким образом якобы предприняли «решительные оборонительные действия».

* - ДАИШ (ИГ; ИГИЛ), «Ан-Нусра», «Аль-Каида» - террористические группировки, запрещенные в РФ